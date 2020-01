Ihre ersten Turniererfahrungen sammelten am Samstag 20.01.2020, Dennis Zimmermann und Britta Kretschmer vom Judo Club Dorsten beim Kyu – Cup des Nordrheinwestfälschen Judobundes, der in Bochum statt fand. Bei dieser Turnierform sollen Judokas gefördert werden, die als Erwachsene in den Sport eingestiegen oder Hobbykämpfer sind. Dieser Einladung sind 97 Männer und Frauen aus ganz NRW gefolgt.

Dennis Zimmermann ( 5. Kyu / oranger Gürtel ) kämpfte in der Gewichtsklasse bis 75,5 Kg, die mit 8 Teilnehmern stark besetzt war.

Britta Kretschmer ( 2. Kyu / blauer Gürtel ) startete in der Klasse plus 80 Kg und hatte leider nur eine Gegnerin, was für sie hieß Modus „ best of three“.

Britta und Dennis bedanken sich bei Angela Wegener für die tolle Turnierbetreuung und das Coaching.