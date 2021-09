BVH II erkämpft sich die Tabellenspitze

2 Siege in Folge. Ziel der Truppe von Stefan Schwandt war es, diese Serie heute nicht abreissen zu lassen.Personell konnte Schwandt heute nicht aus dem vollen schöpfen. So musste z.B der Feldspieler R.Groote heute den Kasten hüten.

Die ersten 15 min waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Das sollte sich aber ab der 19 min ändern, als

Leon Schwandt mit einem sehenswerten Alleingang zum 1:0 und in der 38 min zum 2:0 knipste.

Bereits in der 39 min fiel das 3:0 durch Ricado Puscher und ebenso war es Puscher, der in der 42 min das 4:0 mit rechts vollendete.

Das sollte dann auch der Halbzeitstand sein.

Da man sich den Tabellenplatz 1 als Ziel gesetzt hat, mußten allerdings noch einige Tore fürs Torverhältnis fallen.

So ging es auch direkt weiter. In der 49 min konnte erneut Leon Schwandt seine super Form durch das 5:0 feiern. Auch R. Puscher krönte seine heutige Leistung in der 56 min zum 6:0.

Ramsdorf hatte keine Chance und man sah Ihnen an, dass die Reserve des BVH Ihnen keine Chance gab zu kontern.

Das 7:0 durch L. Schwandt ließ nicht lange auf sich warten und auch das 8:0 durch Henne Balke mit einem grandiosen Tor in der 76 min sollte nicht das letzte Tor dieses Spiels sein.

Den Endstandtreffer zum 9:0 und somit die Tabellenposition 1 erziehlte Dean Hamich mit einer direktabnahme in der 87 min.

Ein sonniger Tag, ein fantastisches Team, weitere 3 Punkte, Spitzenreiter, jede Menge Alkohol .... so kann es weitergehen!!!