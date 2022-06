Langersehntes Zeltlager bei traumhaftem Wetter

Nach einer zweijährigen Pause entschloss sich der Jugendausschuss der Wasserfreunde Atlantis Lembeck unter einer neuen Jugendleitung dazu, wieder das alljährliche und langersehnte Zeltlager für die Kinder des Vereins stattfinden zu lassen.

Und so wanderten die Betreuer zusammen mit den Kindern am Donnerstag los in Richtung des Zeltplatzes. Dort angekommen, mussten zunächst die Zelte aufgebaut werden. Danach folgten vier abwechslungsreiche Tage mit Spielen auf der Wiese und im Wald. Natürlich war auch jede Menge Freizeit eingeplant, die die Kinder zum Beispiel zum Fußballspielen ausgenutzt haben.

Glücklicherweise erlaubte der strahlende Sonnenschein auch jede Menge Wasserspiele. Eine willkommene Abkühlung bei den heißen Temperaturen!

Glücklich, ausgepowert und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck, ging es am Sonntag zurück in die Arme der wartenden Eltern.