Auf Grund der Einschränkungen und Auflagen, die für Sportveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie beachtet werden müssen, ist es den Leichtathleten des Sportvereins Lembeck nicht möglich, den Galgenberglauf am 6. September wie gewohnt durchzuführen. Auch die weit über Dorsten hinaus beliebte Marathonstaffel wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Wie groß das Interesse am Laufen in der Gemeinschaft trotz oder wegen Corona ist, wurde beim Lauftreff für Anfänger deutlich, der vor wenigen Wochen ins Leben gerufen wurde. Über 20 Anfänger oder Wieder-Anfänger beteiligen sich mittlerweile an den Läufen, die sonntags (10 Uhr) und mittwochs (18 Uhr) vom Sportlerzentrum Am Hagen in Lembeck starten.

Nicht nur diese Resonanz ermutigte die Lembecker Leichtathleten, einen ansprechenden Ersatz für den Galgenberglauf, der auch über schöne Wege in der Hohen Mark führen wird, anzubieten. Am 6. September 2020 können sich alle, die den Galgenberglauf vermissen, um 10 Uhr im Waldgebiet Hohe Mark am Parkplatz Napoleonsweg treffen. Von dort, wo üblicherweise der Galgenberglauf startet, geht es in mehreren kleinen Gruppen in unterschiedlichem Tempo und über verschiedene Streckenlängen durch das Waldgebiet. Natürlich werden die Corona-Regeln beachtet, d.h. man hält Abstand von einander und hinterlässt seine Kontaktdaten. Es erfolgt keine Zeitnahme. Leider kann der Sportverein auch keine Verpflegung anbieten. Aber immerhin wird es die Gelegenheit geben, zumindest ein wenig „Galgenberglauf“ zu erleben. Der SV Lembeck freut sich auf rege Teilnahme in frischer Waldluft.