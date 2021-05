Bei den mit dem "Bronze-Label" versehenen Meetings in Dessau und Rehlingen stellte sich Majtie Kolberg, die von dem Dorstener Trainer Leo Monz-Dietz betreut wird, der internationalen Konkurrenz. Kälte, um die 12 Grad und starker Wind beeinträchtigt allerdings die erzielten Zeiten in Dessau.

Dort standen 800 m auf dem Programm. Nach 2:03,83 min wurde Majtie Siebte in dem Weltklassefeld. Es siegt die französische EM-Silbermedaillengewinnerin (Bestzeit 1:58 min) Renelle Lamote in 2:01 min vor der vielfachen deutschen Meisterin Christina Hering. Einziger kleiner Wermutstropfen für die 21jährige Majtie: die Norm für die Teilnajme an den U23- Europameisterschaften verfehlte sie bei ihrem ersten ernsthaften diesjährigen 800-m-Versuch nur um 3/100 Sekunden. Die EM, die Anfang Juli in Norwegen stattfinden sollte, wurde allerdings aus Pabdemiegründen aud den Spätsommer verlegt.

Am Pfingstsonntag herrschten im saarländischen Rehlingen etwas bessere Bedingungen. Majtie steigerte in einem Klasse-Feld über 1.500 m ihre bisherige Bestmarke um fünf Sekunden auf 4:16,37 min. Auch hier fehlt nur noch "ein Hauch" (37/100 Sekunden) zur U23-EM-Norm.

Beide Normen könnten in den nächsten Wochen fallen. Am Sonntag lief Kolberg in Polen für das deutsche Team im Rahmen der Team-Europameisterschaften erneut 1.500 m, in dieser Woche bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig wird Majtie auf ihrer Spezialstrecken, den 800 m, starten.

Quelle: Monz Dietz Leichtathletik-Team Dorsten