In den Sporthallen der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen fanden jetzt die ersten Deutschen Pickleball Meisterschaften statt. Wolfgang Ulber, Trainer und Leiter der Abteilung Pickleball bei Rot-Weiß Dorsten und Martin Walk meldeten sich sowohl für die Einzelkonkurrenzen als auch für die Doppelmeisterschaften.

In der Konkurrenz 19+ Intermediate belegten sie im Einzel den zweiten bzw. dritten Platz und setzten sich im Doppelfinale der Kategorie 50+ Intermediate in drei Sätzen gegen Fritz Kopkau und Ulrich Benkart mit 6:11, 11:8 und 11:5 durch. „Wir sind stolz, bei den ersten Deutschen Meisterschaften im Pickleball dabei gewesen zu sein und dann auch noch den Titel geholt zu haben“, so die beiden.

Wer Interesse an dieser relativ neuen Trendsportart hat, die Elemente aus Tennis, Badminton und Tischtennis verbindet, ist gerne bei den Pickleballern in Dorsten zum unverbindlichen Probetraining eingeladen. Training findet immer donnerstags von 19 Uhr bis 21 Uhr in der Turnhalle des St. Ursula Gymnasiums in der Brüderstraße 4, in Dorsten statt und neuerdings auch montags ab 20,30 Uhr in der Petrinumhalle nebenan. Schläger und Bälle werden vom Verein gestellt. Einfach vorbei kommen oder Kontakt aufnehmen über pickleball@vfl-rw-dorsten.de oder telefonisch unter Tel.: 0151/57111 779.

Quelle: Martin Walk