Auch im 40. Jahr nach Gründung des Tennisclub 80 Altendorf-Ulfkotte lassen sich deren “Oldies” trotz Corona-Virus nicht die Spielfreude verderben und treten am Mittwoch, 17. Juni, in Selm-Bork zu ihrem ersten Spiel in der Sommersaion an.

Von 15 Mannschaften in dieser Altersgruppe haben tatsächlich zwölf Mannschaften ihre Beteiligung wegen Corona zurückgezogen. Das kann Mannschaftsführer Georg Drießen vom TC 80 überhaupt nicht verstehen.

In dieser als Übergangssaison bezeichneten Saison des Westf. TennisVerbandes (WTV) wollten aber alle Mannschaftsspieler des TC 80 antreten. "Schließlich beachten wir alle reglementierten Einschränkungen des Verbandes", so der Mannschaftsführer. "Und sowohl beim Einzel- aber auch beim Doppelspiel werden die Mindestabstände bei weitem überschritten. Außerdem findet das Spiel doch auch nur im Freien statt."

Alle Spieler des TC 80 freuen sich auf die sportlichen Wettkämpfe, der eine oder andere aus der Mannschaft ist auch schon im Jubiläumsjahr 40 Jahre dabei.

Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum werden gerade die Bouwle-Anlage und die Ballrückschlagwand zur kostenlosen Nutzung durch die Altendorf-Ulfkotter Bevölkerung durch die Seniorenmannschaft wieder neu hergerichet.

Quelle: TC 80 Altendorf-Ulfkotte / Georg Drießen