Spannender Start für die Hobbytruppe

An diesem eher kurzen Spieltag startete nun auch die siebte Mannschaft in die neue Saison – und das direkt mit einer sehr spannenden Begegnung in Marl.

Herren – Hobbyliga

DJK Germania Lenkerbeck IV – TTV Hervest-Dorsten VII 4:4

Das erste Spiel der neuen Saison ließ für die Hobbytruppe direkt Spannung aufkommen. Andreas Bartling und Florian Wallkötter konnten jeweils ihr zweites Einzel nach Hause bringen und sorgten damit im oberen Paarkreuz für einen ausgeglichenen Spielstand. Im unteren Paarkreuz verlangte Neuzugang Birgit Cornelius ihren Gegnern viel ab. Zwar ging hier nur ein Satz in die Tasche der Dorstener, allerdings ist diese Bilanz nicht repräsentativ, denn ihre Spiele beinhalteten knappe Sätze und spannende Ballwechsel. Die Heldin des Abends ist jedoch Andrea Meinken, die ihre beiden Einzel sehr knapp im vierten bzw. im fünften Satz, von denen insgesamt sechs Sätze zu neun oder in der Verlängerung endeten, für sich entscheiden konnte und der Mannschaft so das Unentschieden sicherte.

TTV Herren 6:Andreas Bartling, Florian Wallkötter, Andrea Meinken (2).

Jungen – 1. Kreisklasse

TTV Hervest-Dorsten II – TTV Hervest-Dorsten III 8:1

TTV Jungen 2: Jakob Köhler (3), Tom Neuber (3), Jonas Belecke (2).

TTV Jungen 3: Jonas Baumeister.