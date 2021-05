Die Mitglieder des SV Schermbeck haben mit ihrer Teilnahme an der Aktion der Lebensmittelkette REWE „Scheine für Vereine“ so zahlreich „Scheine“ für ihren Verein erworben, dass die Abteilungsleiter der vier Abteilungen des SV Schermbeck einvernehmlich entschieden, die „Scheine“ für ein Medion-Partysoundsystem, ein MEDION-Tablet, eine professionelle Turnier-Dartscheibe und einen Profi-Turnierkicker zu verwenden und zu einem späteren Zeitpunkt im Raum Schermbeck diese Gegenstände zu versteigern.

Der erzielte Erlös soll in einer gemeinsamen Veranstaltung allen Abteilungen im Spätherbst 2021 zu Gute kommen. Zurzeit ist geplant, in der zweiten Hälfte im September 2021 oder in der ersten Oktoberhälfte 2021 ein Sportfest im Freien zu veranstalten und mit einer gemeinsamen Feier im Freien die Veranstaltung ausklingen zu lassen. Ob hierzu die Möglichkeit bestehen wird, kann zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Die Zeit der Versteigerung ist gekommen. Bis zum 15.06.2021 können unter https://www.svschermbeck-handball.de/auktion Gebote für die Gegenstände abgebeben werden. Für die zweite Junihälfte ist die Übergabe der Gegenstände an die Höchstbietenden vorgesehen.

Quelle: SV Schermbeck