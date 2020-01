Der Taekwondo Club Taebaek Rhade möchte nach Weihnachtspause und Jahreswechsel alle Interessierten einladen, Taekwondo kennenzulernen. Der koreanische Kampfsport ist in Rhade schon seit 1980 präsent. Harty Malzkorn, erster Vorsitzende und sein Trainerstab vermitteln neben Grund- und Wettkampftechniken auch theoretisches Wissen und Hintergründe. Taekwondo wird in Rhade ausdrücklich als Breitensport gesehen. Zusätzlich gibt es eine Leistungssportabteilung für die leistungsorientierten Wettkampfsportler.

Das breit aufgestellte Angebot an Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen findet in der Gymnastikhalle der Rhader St. Urbanus Grundschule statt:

Dienstag: 18:00 - 19:45 Grundtechnik Jugend

  20:00 - 22.00 Grundtechnik Erwachsene, ab 16 J.

Mittwoch: 17:00 - 18:30 Grundtechnik Kinder und Jugend bis 15 J.

  18:30 - 20:00 Wettkampftraining alle Altersklassen

Freitag: 18:00 - 20:00 Wettkampftraining alle Altersklassen

  20:00 - 22:00 Grundtechnik Erwachsene ab 16 J.

Teilnahme am Probetraining ist auch ohne Voranmeldung möglich.