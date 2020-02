"Das erste Quartal 2020 hat es in sich!" Harty Malzkorn, erster Vorsitzender vom Taekwondo Club Taebaek Rhade ist sehr zufrieden mit der Entwicklung , die seine Sportler und der Verein machen. Zu dem bereits bekannten, sehr breit aufgestellten Trainingsangebot möchten wir einmal von 4 aktuellen Highlights berichten, die unsere Sportler auch in ihrer überregionalen Reichweite zeigen:

Der Dan Vorbereitungslehrgang in Erkrath, bei dem unter den über 50 Teilnehmern auch die 4 Rhader Ida Olbrich, Tobias Fischer, Fabian Weiland und Gerd Stüber waren, hatte nicht nur für die Schwarzgurtanwärter eine besondere Bedeutung, sondern bringt auch den Verein sehr voran. Für die Meisterschüler beginnt damit die 365 Tage Frist, in der sie sich der Meisterprüfung stellen müssen. Für Harty Malzkorn und den Verein ist dies ein weiterer Schritt nach vorne und eine Möglichkeit, bald auch Verantwortung abgeben und Traineraufgaben delegieren zu können.

Ein weiteres Highlight war der Breitensportlehrgang in Neuss. Hier gab es auf NRW Ebene das Angebot, einen ganzen Tag auf 4 Hallen verteilt, an unterschiedlichen Lehrgängen teilzunehmen, von Selbstverteidigung, über Formenlaufen, Kontertechniken, bis zu Sparring und Taekwondo als Gesundheitssport! Vom Taebaek Rhade waren unter den 150 Teilnehmern hier Marvin Schürmann, Luzie Janke, Tobias Fischer, Gerd Stüber, Ryan Severin und Jens Janke vertreten.

Ein weiteres Standbein sieht Harty Malzkorn in der Kaderarbeit. Jana Naujoks und Luzie Janke hatten beispielsweise im Februar in Hamm an einem Sichtungslehrgang der NWTU teilgenommen. Auch das zahlt sich aus. Jana Naujoks, die für den Taebaek Rhade in der Wettkampfgemeinschaft des TAEKWONDO TEAM MÜNSTERLAND am letzten Wochenende beim Lippepokal in Hamm angetreten ist, könnte sich über Gold freuen! Auch ihre Team Kolleginnen vom TEAM MÜNSTERLAND waren erfolgreich. Wettkampftrainerin Anna Oenning ist ebenfalls sehr zufrieden: "Girl Power" war die Losung des Tages.

Hier die Platzierungen:

Amelie Hast, Jugend A -68kg (TuS Hiltrup): Gold

Mirella Taesler, Jugend A -59kg, (TuS Hiltrup): Silber

Jana Naujoks, Jugend A -46kg (Taebaek Rhade): Gold

Harty Malzkorn und alle anderen Sportlerkollegen gratulieren hier ganz herzlich. Für alle ein ganz toller Start in die Saison!