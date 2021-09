Der U13 Turniertag für die Dorsten Reapers auf heimischen Boden in Barkenberg steht vor der Tür.



Die Spieltage der U13 finden im Turniermodus statt, mit jeweils drei Spielen im 5-er Tackle Football über 2 x 20 Minuten. Kick-Off ist jeweils um 11:00 Uhr, um 12:00 Uhr und um 13:00 Uhr.

Für das jüngste Liga-Team der Dorstener Footballer begann die Saison am vergangenen Wochenende mit einem Sieg und einer Niederlage beim ersten Spieltag in Münster. Die jungen Reapers konnten sich in ihrem ersten Spiel souverän mit 49 : 22 gegen die Herne Black Barons durchsetzen, mussten sich in ihrem zweiten Spiel dann nach hartem Kampf und einem offenen Schlagabtausch mit 67 : 62 den Münster Mammuts geschlagen geben. Im dritten Spiel des Tages schlug Herne das Team aus Münster mit 46 : 38, so dass man von einer sehr ausgeglichenen Gruppe ausgehen kann. Auch beim U13 Spieltag in Dorsten kann man daher sicher sein, dass es drei spannende und interessante Football-Spiele zu sehen gibt.

Die U13 der Saison 2021 besteht zu einem großen Teil aus jüngeren U13 Jahrgängen, hat aber großes Potential und Talent über die kommenden Jahre einen erfolgreichen Stamm an Spielern zu bilden, der ein positives Fundament für zukünftige Teams der Reapers werden kann. Die Coaches gehen davon aus, dass die Jungs auch diese Saison schon einen Teil dieses Potentials und Talentes auf den Footballplatz bringen können, um die Saison der U13 NRW-Liga positiv abzuschließen.

Beim ersten Kick-Off am Samstag um 11:00 Uhr treffen die Dorsten Reapers auf die Münster Mammuts. Das zweite Spiel um 12:00 Uhr bestreiten die jungen Footballer aus Münster und Herne, bevor im dritten Spiel um 13:00 Uhr dann die Reapers auf die Black Barons treffen.

Zuschauer zur Unterstützung der jüngsten Reapers sind willkommen, der Eintritt auf der Sportanlage am Midlicher Kamp in Barkenberg ist frei und natürlich ist wie immer für leckeres Essen und Getränke gesorgt.

Quelle: Dorsten Reapers / Stephan Humberg