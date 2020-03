Das Team der zweiten Herren konnte den frühen Rückstand nicht mehr aufholen.

Herren – Kreisliga 1

FC Schalke 04 IV – TTV Hervest-Dorsten II 9:5

Am Freitag trat die Kreisligamannschaft des TTV in Schalke an. Die Tabellensituation ließ einen Sieg für den Gast erwarten, aber es kam leider anders.

Bereits nach den Doppeln lief das Team aus Dorsten einem 0:3-Rückstand hinterher. Da im ersten Durchgang der Einzelspiele in jedem Paarkreuz beide Teams jeweils ein Match für sich gewinnen konnten, blieb es bei der 3-Punkte-Differenz.

Im zweiten Durchgang konnte der TTV nur noch einmal im oberen und mittleren Paarkreuz einen Sieg verbuchen. Zusammenfassend kann man nur feststellen, dass kein Doppel, je ein Sieg durch Martin Lücke, Daniel Paul und Andre Rothlübbers sowie der doppelte Punktgewinn durch Klaus Strothoff für die Mannschaft nicht zufriedenstellen war und die unerwartete Niederlage herbeiführte.

TTV Herren II: Martin Lücke, Klaus-Peter Strothoff (2), Andre Rothlübbers, Daniel Paul

Herren – 1. Kreisklasse 1

TTV Hervest-Dorsten III – TB Beckhausen III 6:9

TTV Herren III: Christian Kaiser, Andre Funcke (2), Theo Budde, Daniel van Hall (2)

DJK Germania Lenkerbeck II – TTV Hervest-Dorsten III 9:3

Nachdem in den letzten beiden Spielen gegen den Tabellenprimus und Tabellendritten am Ende knappe Niederlagen heraussprangen, konnte die Dorstener Mannschaft auch diesmal nur dem Gegner (diesmal dem Tabellenzweiten) zum Sieg gratulieren.

Zu Beginn gewann das Doppel Andre Funcke/Frank Hesping gegen das gegnerische Spitzendoppel. Danach entschieden Andre Funcke und Thomas Schmidt auch die Einzel für sich. Dies reichte jedoch nicht zum Sieg.

In den nächsten Spielen erhofft sich der TTV größere Erfolgschancen.

TTV Herren III: Andre Funcke/Frank Hesping, Andre Funcke, Thomas Schmidt

Herren – 2. Kreisklasse 1

TTV Hervest-Dorsten V – TTV GW Schultendorf VI 9:7

TTV Herren V: Egbert Hein/Frank Determann (2), Michaela Lücke/Dieter Bergmann, Egbert Hein, Harald Lücke (2), Dieter Bergmann (2), Michaela Lücke

Herren – Hobbyliga

VfL Hüls V – TTV Hervest-Dorsten VI 3:7

TTV Herren VI: Thomas Päpke/Bassil Shdifat, Bassil Shdifat (2), Thomas Päpke (2), Andrea Meinken (2)

Jungen 13 – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – SG Suderwich 1:9

TTV Jungen: Julian Stenzel

Jungen 15 – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – TST Buer-Mitte 8:2

TTV Jungen: Nils Köhler/Jonas Belecke, Linus Ostrop (2), Nils Köhler, Jonas Belecke (2), Mathis Frinken (2)

Jungen 15 - Kreisliga

DJK TTG Gladbeck-Süd – TTV Hervest-Dorsten II 3:7

TTV Jungen II: Felix Schwarze/Jakob Köhler, Ruben Hölscher (2), Felix Schwarze (2), Jakob Köhler (2)

Jungen – 1. Kreisklasse

TTV Hervest-Dorsten II – SG Suderwich II 5:5

TTV Jungen II: Nils Köhler/Jonas Belecke, Jonas Belecke, Tom Neuber (2), Pascal Kuhlmann

Jungen – Bezirksliga 1

VfL Ramsdorf – TTV Hervest-Dorsten 5:5

TTV Jungen: Hendrik Fisler/Tom Wisniewski, Hendrik Fisler (2), Martin Thiele, Arjan Hülder