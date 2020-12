Zur Weihnachtsfeier hätte der Abteilungsvorstand der Schermbecker Leichtathleten gerne wie in den vergangenen Jahren ins Ramirez eingeladen. Doch selbstverständlich ist auch diese Feier in diesem Jahr nicht möglich.

"Gerne hätten wir wieder mit den Kindergruppen gebastelt und gesungen", so Carsten Klein-Bösing,

Pressesprecher des SV Schermbeck. "Hier wird sich der Nikolaus etwas einfallen lassen, wie die Mitglieder der Kindergruppen noch beschenkt werden. Auch die Gesangseinlagen und die Weihnachtsgeschichten im Rahmen der Erwachsenenfeier werden fehlen. Doch möchten wir die Weihnachtsfeier nicht komplett verfallen lassen und selbstverständlich wollen wir auch unseren langjährigen Gastgeber der Weihnachtsfeier etwas unterstützen. Der Abteilungsvorstand hat daher beschlossen, jedem erwachsenen Abteilungsmitglied einen Ramirezgutschein zu überreichen."

Die Abteilungsvorsitzende Kirsten Klein-Bösing überreicht jedem Mitglied die Gutscheine unter Einhaltung der coronakonformen Abstandsregeln. In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr können am Schembusch 5 am 5. und 12. Dezember die Gutscheine abgeholt werden. Es ist möglich für befreundete Mitglieder die Gutscheine mitzunehmen.

Der Abteilungsvorstand wünscht mit dieser kleinen Geste allen Mitgliedern und ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute und viel Gesundheit für das neue Jahr 2021.

Quelle: SV Schermbeck