Wettkampfjahr 2020 erfolgreich eingeläutet - Drei Pokale gingen nach Lembeck

Lembeck/Bottrop. Erfolgreicher hätte der Start der Wasserfreunde Atlantis Lembeck in das Wettkampfjahr 2020 kaum sein können. Insgesamt vierzehn Schwimmer und zehn Schwimmerinnen gingen beim 2. Neujahrsmeeting in Bottrop an den Start.

Insgesamt konnten sie sich so gegen dreizehn Vereine erfolgreich behaupten und nahmen so am Ende der beiden Wettkamptage 15 goldene, 18 silberne und 15 bronzene Medaillen mit nach Hause.

Außerdem konnten sich Jana Töns (1996), Ole Kemper und Jan Winkels (Beide 2009) einen Pokal in der sogenannten Mehrkampfwertung ergattern. Ole Kemper wurde in der Wertung des Jahrganges 2009 erster und Ole Kemper dritter. Jana Töns wurde in der offenen Mehrkampfwertung ebenfalls dritte.