Yogazeit in der Freien Natur – und dazu noch in der idyllischen Umgebung von Lembeck.In den Ferien trafen sich meist zehn Teilnehmer mit ihrem Yogalehrer Heinz Gladen vom SV-Lembeck/Breitensport in herrlicher Abendstimmung.

Diese freuten sich im Sonnengruß über Leichtigkeit wieder die Balance für den Alltag zurück zu gewinnen. "In der Ruhe der Natur ankommen und einfach mal wieder loslassen war allen hier an diesem schönen Ort so wichtig", so Heinz Gladen.

Nach den Ferien starten wieder Yoga-Kurse in der Laurentiusschule an der Schulstraße in Lembeck. Infos erteilt Heinz Gladen unter Tel.: 02369-79138, Mobil: 0157-82865765 oder heinzgladen@web.de.