Das Orga-Team der „BürgerRunde Feldmark“ lädt zur 10. Stadtteilkonferenz am Mittwoch, 22. September 2021, um 19.30 Uhr ins Schützenheim Feldmark, Wilhelm-Norres-Straße 7, ein.

Auf der Tagesordnung stehen die Begrüßung und Hinweis auf das Protokoll v. 07.07.2021, Schottergärten, Vandalismus in der Feldmark / Prävention, Vorstellung und Abstimmung über weitere Projekte 2021 aus dem Bürgerfond, Errichtung einer Info-Tafel am „Steinernen Tisch“ im Barloer Busch, Errichtung eines Storchennestes in der Feldmark, Termine, Vorschläge und Anfragen aus der Versammlung sowie Verschiedenes.

Es gilt die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen. Um den Mindestabstand zu wahren, sind die Sitzplätze vorgegeben. Alle Teilnehmer*innen übergeben am Einlass ihre Kontaktdaten. Diese werden vier Wochen aufgehoben und anschließend vernichtet. Desinfektionsmittel/Spender/Mund-Nasen-Schutz stehen zur Verfügung.

Die Veranstaltung ist öffentlich und jeder ist eingeladen. Fragen und Anregungen werden beachtet.

Quelle: Orga-Team „BürgerRunde Feldmark“ / Dieter Dreckmann