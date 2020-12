Dorsten. Seit vielen Jahren ist es Tradition bei Honsel Weihnachten auch an die Kinder zu denken, die sonst Weihnachten schon mal zu kurz kommen. Unter dem Motto „Honsel erfüllt Kinderwünsche“ gab es in 2020 zu Weihnachten zum elften Mal die Wunschzettelaktion. In den vielen Jahren konnten weit über 2000 Kinderwünsche erfüllt werden, allein in 2020 waren wieder 250 Kinder beteiligt. Ziel ist es bedürftigen Kindern Weihnachtsgeschenke zukommen zu lassen.

Bereits früh im Jahr wurden Partner für diese Aktion gesucht, denn auch im Corona-Jahr 2020 sollte wieder vielen Kindern zu Weihnachten eine Freude bereitet werden. Unterstützt wird die Firma Honsel hier wie in den Vorjahren von der Mobilen Jugendhilfe der Stadt Dorsten und dem Holsterhausener Sozialdienst Katholischer Frauen, der sich u.a. um „Mütter in Not“ kümmert. Die Organisationen fanden schnell ausreichend bedürftige Kinder, um die von HONSEL zur Verfügung gestellten Wunschzettel überreichen zu können. Die Kinder füllten diese teilweise sehr kreativ aus und man konnte hier schon die Vorfreude bei vielen erkennen. Alle Wunschzettel wurden in den vier Geschäften von HONSEL in Holsterhausen, Rhade, Wulfen und Hervest ausgestellt. In der Kundschaft wurden dann Wunscherfüller gesucht. Diese Wunscherfüller kauften nach Wahl die aufgeschriebenen Weihnachtswünsche der Kinder und brachten Sie wieder zu Edeka Honsel zurück. Hier verpackten die Mitarbeiter alle Geschenke weihnachtlich, wenn dies nicht schon geschehen war. Von dort aus werden diese dann wieder über die gemeinnützigen Organisationen an die Kinder verteilt.

Dieser etwas komplizierte Weg ist wichtig, um die Anonymität der Kinder zu gewährleisten, denn es sollen ja Weihnachtsfreuden bereitet werden, ohne irgendjemanden bloß zu stellen. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, so Inhaber Ralf Honsel. „Die Kunden waren begeistert und beteiligten sich rege als Wunscherfüller“. Natürlich finden nicht alle Wunschzettel einen Wunscherfüller. Hier springt die Fa. Honsel ein, so dass alle 250 Kinder garantiert ihren Wunsch erfüllt bekommen. Alles in Allem eine kleine Aktion, die aber sicher den vielen Kindern ein „Lächeln“ ins Gesicht bringen wird, die sonst eher auf der Schattenseite stehen. Die Firma Honsel bedankt sich bei allen Kunden, den Helfern der Mobilen Jugendhilfe und dem Sozialdienst Katholischer Frauen für die großherzige Unterstützung dieser Aktion. (G.B.)