Dorsten. "Gerade in schlechten Zeiten ist Hilfe für Bedürftige wichtig!" diesem Leitgedanken standen zum Jahresabschluss die Entscheidungen über die Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen und Vereine in Dorsten. Dem Vorstand der Kleinespelstiftung ist es trotz allgemein angespannter Finanzlage dank verschiedener Einzelspenden und neuer Vermögensanlagen erneut gelungen, auch längerfristig erteilte Spendenzusagen in vollem Umfang zu erfüllen.

Insgesamt sind 6300 Euro in unterschiedlichen Einzelbeträgen an eine Reihe bedeutender, gemeinnütziger Einrichtungen in Dorsten überwiesen worden. Leider ist in diesem Jahr die Sportplatzolympiade auf der Hardt coronabedingt abgesagt worden. Daher konnte der dafür vorgesehene Betrag von 500 Euro dem finanziell besonders belasteten Frauenhaus zusätzlich gespendet werden. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr die Wohnungslosenhilfe Dorsten, der Ellerbruchtreff in Dorsten-Hervest und eine Aktion der Dorstener Projektgruppe „Brückenschlag“ in drei Hardter Kindergärten bedacht. Der Vorstand bedauert es sehr, dass er pandemiebedingt nicht wie turnusgemäß vorgesehen zu einem vorweihnachtlichen Erfahrungsaustausch mit Vertretern der Spendenempfänger bei Kaffee und Kuchen ins Alte Rathaus einladen konnte. Auch ein erwogener Besuch der Gruppen des Blauen Kreuzes im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Dorsten-Altstadt ist vorsichtshalber abgesagt worden. Es fand lediglich die formlose Übergabe eines neuen Heimatkalenders nebst Spendenscheck statt (siehe Bild). Beide Treffen sollen aber sobald wie möglich nachgeholt werden. Insgesamt möchte der Vorstand auf diesem Weg nochmals allen Spendern und Unterstützern der Stiftung herzlich danken.

Wer mehr über die Kleinespelstiftung erfahren möchte, sollte mal einen Blick in den auch ansonsten sehr lesenswerten neuen Heimatkalender 2021 werfen. In einem der Beiträge dazu wird ausführlich über deren Entstehungsgeschichte, Organisation und bisheriges Wirken berichtet.