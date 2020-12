Es war in Corona-Zeiten nicht schwierig, den Adventskalender des Lions Clubs Dorsten-Wulfen zu verkaufen. Er war im Nu vergriffen. Aber jetzt gibt es eine Einschränkung bezüglich des Abholens der Gewinne.

Der Lions Club Dorsten-Wulfen hatte auch 2020 wieder seinen Adventskalender aufgelegt, diesmal gingen sogar 3500 für jeweils fünf Euro in den Verkauf. Das Kalenderbild malte Hanna Steinmann (Klasse 4a der Wilhelm-Lehmbruck-Schule).

Der Kalender war dank großer Unterstützung von Einrichtungen, Kirchengemeinden und Sponsoren in Windeseile vergriffen. Hinter den 24 Türen verstecken sich 279 Gewinne im Gesamtwert von 11.134 Euro. Die Gewinne in Form von Gutscheinen - gestiftet von 151 Gewerbetreibenden aus Dorsten, Schermbeck, Haltern und Umgebung - konnten bis zum Lockdown in der Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße abgeholt werden.

Das ist jetzt nicht mehr möglich, bis zum 10. Januar sind dort die Türen geschlossen. Deshalb ist eine Abholung der Gutscheine erst nach Aufhebung der Schließung möglich. Die Abholfrist verlängert sich bis zum 27. Februar. Die Gutscheine, die aufgrund des Lockdowns derzeit nicht eingelöst werden können, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Der Hauptgewinn versteckt sich hinter Türchen Nummer 24 auf dem Kalender mit der Nummer 3721, es handelt sich um einen von der Volksbank gestifteten 500-Euro-Reisegutschein. Der Gewinner dieses Preises wird gebeten, sich per Mail zu melden: kalender@lions-dorsten-wulfen.de Dann kann vorab die Übergabe des Gewinns geplant werden.

Von dem Erlös in Höhe von 15.180 Euro unterstützt der Lions Club fünf Projekte in Dorsten und Schermbeck. Dazu gehören „Mein Körper gehört mir“ (Projekt für Dorstener Grundschulen), das Leo (Soziokulturelles Zentrum Hervest), das Frauenhaus Dorsten, das Kinder- und Jugendtheater im Gemeinschaftshaus Wulfen sowie der Wassersportverein Schermbeck. Zwei oder drei weitere Projekte sollen im Januar ausgewählt werden. Der Adventskalender 2019 brachte einen Erlös von 14.200 Euro.

Quelle: Lions Club Dorsten-Wulfen