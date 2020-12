Für die Schüler der St. Agatha-Grundschule sah das Schmücken des Tannenbaums im Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus dieses Jahr anders aus als sonst.

Sie konnten den Baum nicht vor Ort schmücken, hatten dafür aber umso mehr Spaß dabei, die bunten Anhänger vorher in der Schule zu basteln. Anschließend überreichte stellvertretende Schulleiterin Klaudia Heisig den Baumschmuck der fleißigen Helferlein an das Dorstener Krankenhaus. Krankenhausseelsorgerin Schwester Bernadette Maria, die den Kontakt zur Grundschule hergestellt hatte, war von der tatkräftigen Unterstützung begeistert: „Wir freuen uns über jeden selbst gebastelten Engel und jeden Stern, der unseren Krankenhaus-Tannenbaum in dieser außergewöhnlichen Zeit strahlen lässt.“

Quelle: KKRN GmbH