Benni kam im April als Sicherstellung zu uns ins Tierheim.

Wir schätzen das er ca. 10-12 Jahre alt ist.

Anfangs war Benni manchmal nicht so umgänglich, was aber daran lag, dass er Schmerzen hatte.

Das ganze Zahnfleisch war entzündet und es mussten einige Zähne gezogen werden.

Mittlerweile ist er sehr umgänglich und kommt auch gerne mal zum kuscheln.

Er mag lange entspannte Spaziergänge, gerne auch mit dem ein oder anderen Hundekumpel. Zuhause möchte er allerdings Einzelprinz sein. Auch Katzen oder Kleintiere sollten nicht im Haushalt leben. Wir suchen für Benni Menschen die schon etwas Hundeerfahren sind und auch damit umgehen können, wenn der Herr mal schlechte Laune hat oder wenn er seine Ruhe will. Benni braucht ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder, in dem er einfach sein Leben genießen darf – natürlich mit gewissen Regeln.

Leider hat er Struvit und Blasensteine, daher benötigt er Spezialfutter.

Vermutlich müssen die Steine auch in gewissen Abständen rausgeholt werden, wenn sie zu groß geworden sind.

Wenn Sie Fragen haben oder Benni kennenlernen möchten, melden Sie sich bitte telefonisch (Tel. 02362-76179) oder per E-Mail (tierheim-dorsten@gmx.de) im Tierheim Dorsten.