Die Sparkasse Vest Recklinghausen hat am Donnerstag (23. September 2021) dem Verein der Wulfener Bibliotheksfreunde eine Spende in Höhe von 2.000 Euro überreicht.

Schon seit Jahren fördert die Sparkasse Vest mit Spendengeldern die Bibliothek am Wulfener Markt. Der Förderverein unterstützt mit den Geldern den Ausbau der Bücherei zu einem hochwertigen Informations- und Begegnungszentrum für die Wulfener Bürgerinnen und Bürger. In den letzten Jahren wurde vor allem der Kinderbereich modernisiert, z.B. durch den Ausbau einer Spielecke für Kinder zwischen drei und acht Jahren. Auch in diesem Jahr sollen mit der Spende der Sparkasse Vest wieder Neuanschaffungen erworben werden, z.B. „Tiptois“ (erklärende Kinderbücher mit digitalen Lesestiften) oder „Tonies“ (Spielfiguren erzählen Kindergeschichten). Natürlich steht in der Stadtteilbücherei auch aktuelle Literatur zu Verfügung, z.B. Romane, Sachbücher, Reiseführer, Kochbücher, Bücher zur Gartengestaltung usw. Beliebt sind auch aktuelle DVD-Filme und CD-Hörbücher.

Der Vorstand des Vereins der Wulfener Bibliotheksfreunde Reinhard Schwingenheuer und Monika Ehm sowie die Leiter der Stadt- und Schulbibliothek Olaf Herzfeld und Christian Gruber bedankten sich recht herzlich für die Spende der Sparkasse Vest.

Quelle und Bilder: Bludau