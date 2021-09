„Egal ob Jung oder Alt, musikalische Vorkenntnisse oder nicht, bei uns ist jeder Interessierte gern gesehen“, sagt die 1. Vorsitzende Anna Stoffel und berichtet von der neusten Aktion des Wulfener Blasmusik zur Nachwuchsgewinnung. Dabei gehen die Musiker neue Wege.

„Vorhandene Konzepte zur Nachwuchs- und Mitgliederwerbung, bei denen wir unter anderen in Schulen gehen, um Werbung zu machen, können im Moment nicht so verfolgt werden, wie bisher. Also musste eine andere Lösung her, in der möglichst viele Bürger der Umgebung angesprochen werden können. Auch können wir Corona bedingt unsere sonst üblichen Schnuppertage in der bisherigen Form nicht anbieten“, erklärt Anne Stoffel. Deshalb starteten am letzten Samstag ein Teil der Mannschaft in sieben Kleingruppen vom Probenraum an der Christy-Brown-Schule aus, um erstmalig Flyer für Nachwuchs-/ Mitgliederwerbung in die Briefkästen der Alt-Wulfener-, Deutener- und Barkenberger Bürger zu werfen.

"Wir haben uns die größte Mühe gegeben in jede einzelne Straßenecke und Winkel der drei Stadtteile Flyer zu verteilen“, so Anne Stoffel. Dennoch kann es vorkommen, dass eventuell Bürger keinen Flyer bekommen haben. Dafür hier nochmal die grundlegenden Infos vom Flyer: Am kommenden Freitag, den 10. September, wird von 18 bis 19 Uhr ein Infoabend in den Räumlichkeiten der Blasmusik Wulfen e.V. stattfinden. Im Keller der Christy-Brown-Schule am Wittenbrink 51 in Wulfen. Dort stehen die Musiker mit Infos zur Verfügung und es können Einzelschnupperstunden vereinbart werden.

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann auch gerne telefonisch einen Termin bei Anne Theemann (1. Vorsitzende) 0160/99512616 oder Anika Alfes (2. Vorsitzende) 0171/2711762 vereinbaren. Gegen 14 Uhr waren am Samstag dann ein Großteil der Bezirke abgearbeitet, sodass die Mitglieder eine musikalische Pause einlegen konnten. Diese galt als Hochzeitsüberraschung einem Musiker des Vereins, dem Posaunisten und Kassierer Max Höing, der an diesem Samstagnachmittag seine Hanna in Marbeck am Heimathaus geheiratet hat.

Die Überraschung war groß, als die Musiker das Brautpaar an der Hochzeitslocation in Deuten in Empfang nahm. Durch das Verteilen der Flyer durch die anderen Musiker hatte das Brautpaar nicht mehr mit einem Ständchen gerechnet und sie freuten sich somit umso mehr, dass die anderen Vereinsmitglieder sich die Mühe gemacht haben, das Ständchen bestmöglich zu verheimlichen. Der Ausklang des Tages wurde dann mit einer leckeren Pizza am Probenraum belohnt. Weitere Infos zu der Aktion am kommenden Freitag oder ganz allgemein können wie immer auch auf der Homepage blasmusik-wulfen.de oder auf den Sozial Media Kanälen entnommen werden.

Text: Bludau

Fotos: Bludau und privat