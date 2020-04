Erfreulicherweise konnte mit dem Musikkorps der Bundeswehr ein neuer Terminfür das eigentlich am 23. April geplante Benefizkonzert der Blasmusik

Wulfen gefunden werden.

„Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Bundeswehr wird die Veranstaltung auf den 19. Januar 2021 verlegt. Ort und Zeit bleiben wie geplant. Und zwar in der Sporthalle des Petrinum in Dorsten. Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Auch der Vorverkauf in den bekannten Stellen bei der Vereinten Volksbank eG, der Stadtinfo Dorsten, im Lebenshilfecenter und bei den Musikerinnen und Musikern der Blasmusik, wird nach dem Kontaktverbot fortgesetzt. Der neue Termin wird selbstverständlich weiterhin beworben“, berichtet Marie Schönstädt vom Vorstand.

Und weiter: „Die Blasmusik Wulfen und der Förderverein der Jugendarbeit sind sehr froh darüber, dass das Konzert überhaupt nachgeholt werden kann und dann auch noch direkt zum Jahresbeginn 2021. Da das Musikkorps der Bundeswehr schon jetzt viele fixe Termine für das kommende Jahr im Programm hat, ist es ein Glücksfall, dass überhaupt noch ein passender Termin für das Konzert in Dorsten gefunden werden konnte“. Die Wulfener Musiker hoffen, dass sie ihr 100-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr unter besseren Vorzeichen nachfeiern können. Für Rückfragen steht die Blasmusik gerne zur Verfügung (blasmusik.wulfen@web.de).

Quelle: Bludau