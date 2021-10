Der Dorstener Alexander Herbrecht gehört zu den fittesten Feuerwehrleuten Deutschlands. Er ist Mitarbeiter der Hauptamtlichen Wache in Dorsten, ist Rettungstaucher und derzeit in der Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Auch in seine Hobbys steckt der 31-jährige viel Herzblut und Zeit. Natürlich dreht es dabei auch um das Thema Feuerwehr. Seit einigen Jahren trainiert er für einen speziellen Feuerwehrwettkampf, bei dem es gilt einen speziellen Feuerwehr Parcours zu bewältigen. Dabei muss ein zwölf Meter hoher Turm, einige feuerwehrtechnische Aufgaben, sowie eine rund 42 Meter Laufstrecke auf Zeit und möglichst ohne Fehler bewältigt werden. Unter anderem musste auch eine 80 kg schwere Puppe 30m gerettet werden.

Als besondere Herausforderung gilt eine Zeitgrenze von unter zwei Minuten. Genau diese Zeit konnte Alexander Herbrecht jetzt erstmalig in einem offiziellen Wettkampf unterbieten. Am Wochenende war er nämlich in Gardelegen in der Altmark. Hier trafen sich die fittesten Feuerwehrleute aus ganz Europa und kämpfen bei den „FireFit Championships Europe" gegen- und miteinander.

„Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht an so etwas teilzunehmen und an der eigenen Zeit zu schrauben. Corona bedingt war dies ja in den letzten Monaten nur eingeschränkt möglich. Und als ich dann noch meine persönliche Bestzeit im Einzellauf von unter zwei Minuten realisierte, war ich mehr als zufrieden“ erklärt Alexander. Gelaufen ist er eine Zeit von 1:59:58 und hat somit die magische Zeitgrenze unter zwei Minuten unterschritten. Dies reichte Deutschlandweit für Platz 16 in der Klasse: Männer über 30.

Quelle: Bludau