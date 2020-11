In diesem Jahr konnten die Eisenbahnfreunde OnWheels e.V. wegen der Corona-Pandemie keine Sonderfahrten durchführen. Auf den beliebten Wandkalender müssen Freunde der Bahnnostalgie aber nicht verzichten. Diesmal hat der Kalender ein besonderes Ereignis zum Thema.

Denn im Jahr 2021 ist es 30 Jahre her, dass drei Dorstener Eisenbahnfreunde unter dem Namen "Initiative Nostalgiefahrten" Anfang Mai gleich zwei lange Sonderzüge mit der Dampflok 41 360 von Dorsten aus nach Bad Bentheim schickten. Seit dieser Zeit dürften über hundert Sonderzüge des aus der privaten Initiative hervorgegangenen Vereins "Eisenbahnfreunde OnWheels e.V." Dorsten und Haltern am See zu interessanten Zielen verlassen haben. Besonders beliebt waren Züge an die Nordsee, nach Hamburg und Amsterdam oder an den Rhein. Doch auch die nähere Umgebung mit zahlreichen Zeugen der Industriekultur kam nicht zu kurz: Dorthin ging es häufig mit dem Schienenbus "Revier Sprinter", der zur Zeit mit Hilfe des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW grundüberholt wird.

Die großformatigen Fotos des Kalenders erinnern an besondere Tagestouren und zeigen die eingesetzten historischen Fahrzeuge: Dampfloks, Elektroloks, Dieselloks und Triebwagen, die mindestens 50 Jahre als sind, teilweise aber schon 100 Jahre überschritten haben. Auf einigen Fotos wird auch deutlich, wie sehr die alten Schätzchen Menschen in ihren Bann ziehen.

Im Mai 2021 wollen die Eisenbahnfreunde auf jeden Fall noch einmal mit einem Dampfzug nach Bad Bentheim fahren und hoffen, dass bis dahin Corona der Vergangenheit angehört!

Der Kalender ist in den Geschäftsstellen der Dorstener und der Halterner Zeitung und weiteren Verkaufsstellen für 10 € erhältlich. Er kann auch auf onwheels.de bestellt werden.

Weitere Verkaufsstellen:

Stadtinfo Dorsten, Recklinghäuser Straße 20, 46282 Dorsten

Textilwaren Krewerth, Dülmener Straße 15, 46286 Dorsten-Wulfen