Der Verein Bürgerpark Maria Lindenhof e. V. lädt alle Dorstener Bürgerinnen und Bürger zum ersten Kinderkleider- und Spielzeugmarkt im Bürgerpark Maria Lindenhof ein. Dieser Markt findet bei trockenem Wetter am Samstag, dem 28. August 2021, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bürgerpark statt.

An etwa 100 Ständen bieten Familien gebrauchte Kleidung sowie Spielzeug, Fahrräder, Kinderwagen etc. an. Außerdem wird es ein kleines Rahmenprogramm geben. So wird sich die Stiftung Kidsalarm mit einem Infostand vorstellen, die Quadkinder Ruhrgebiet e.V. werden mit ihren Quads vor Ort sein, Airbrushtatoos werden angeboten und der ‚The Voice Kids‘ - Teilnehmer Fabio M. wird mit seinem Freund Jakob Sch. für einen wohltätigen Zweck ab 14:45 Uhr selbst entworfene Graffiti-Bilder verkaufen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Eine gute Gelegenheit zum Stöbern und Kaufen, aber auch, um den Bürgerpark an sich als neue Familienanlaufstelle kennenzulernen.

Der Verein Bürgerpark Maria Lindenhof freut sich schon jetzt darauf, möglichst viele Besucherinnen und Besucher am 28. 8. 2021 begrüßen zu dürfen.

Quelle: Stadt Dorsten