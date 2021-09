Familienzentrum St. Urbanus erneut Zertifiziert

Bereits seit dem Jahr 2009 bildet das Familienzentrum St. Urbanus in Dorsten-Rhade eine wichtige Anlaufstelle für Familien im Sozialraum Dorsten-Rhade.

Im vergangenen Kindergartenjahr hat sich das Team des Familienzentrum St. Urbanus, katholische Kindertagesstätte auf den Weg gemacht und am neu gestalteten Re-Zertifizierungsverfahren teilgenommen.



„Vieles war aufgrund der COVID-Pandemie nicht so möglich, wie wir es uns gewünscht hätten, aber als Team haben wir neue Wege gefunden, um unsere Angebote für die Rhader Familien weiter aufrecht zu halten“,

resümiert Leiterin Anna Stenpaß nach Beendigung der Re-Zertifizierungsphase.

Man verknüpfte altbewährte Dinge mit neuen Ideen und so schuf das aktive Team des Familienzentrum St. Urbanus ganz neue Möglichkeiten. Einiges davon, so berichtet es die Leiterin, wird sicherlich auch weiterhin in die alltägliche Zusammenarbeit mit den Familien einfließen.

Nach den Sommerferien war die Freude im ganzen Team groß, als man endlich das neue Gütesiegel in den Händen hielt. Das bereits langjährig aktiv arbeitende Familienzentrum St. Urbanus hat das im vierjährigen Rhythmus stattfindende Re-Zertifizierungsverfahren zum "Familienzentrum NRW" erfolgreich abgeschlossen und wird weiterhin als Knotenpunkt in einem Netzwerk agieren, welches Kinder individuell fördert, Familien umfassend berät und unterstützt und für den Sozialraum Rhade ein verlässlicher Ansprechpartner ist.