Der Förderverein der Urbanusschule in Rhade hat den Grundschülern eine Spielegarage für die Pausen eingerichtet.



In Absprache mit Lehrern und Grundschülern wurden die Wünsche der Kinder erfragt und für eine Summe von rund 1.505 Euro neue Spielgeräte angeschafft. Die Kinder freuen sich nun in den großen Pausen über Stelzen, Pedalos, Moonhopper, Bälle, Fußballtore, Steckenpferde, Seilchen und vieles andere mehr.

Ein Dank gilt den Lehrern, die diese Aktion tatkräftig unterstützt, die Garage zum neuen Zweck umgestaltet und eingeräumt haben.

Quelle: Förderverein der Urbanusschule