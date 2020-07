Kreis. In Kooperation zwischen der Stadt Dorsten und dem Kreissportbund Recklinghausen e.V. startet am 17. Oktober ein Übungsleiter-Aufbaumodul zur Ausbildung von qualifizierten Betreuern des Sportplatz-Kommune-Projekts „Sonntagskinder“.

Mit dem Projekt Sonntagskinder sollen ab dem Jahr 2021 wohnortnahe Sportangebote in den Dorstener Stadteilen Hervest, Holsterhausen sowie in der Altstadt geschaffen werden. Diese sollen für Kinder des jeweiligen Stadtteils im Alter von vier bis acht Jahren einen niederschwelligen Zugang zur Bewegungs-, Spiel und Sportkultur ermöglichen. Besonders Sportvereine sind herzlichst eingeladen, Übungsleiter kostenfrei auszubilden, wenn diese sich nachfolgend am Projekt beteiligen. Die Tätigkeit als Übungsleiter im Projekt wird angemessen vergütet. Grundvoraussetzung zur Teilnahme am ÜL-C Aufbaumodul ist ein abgeschlossenes ÜL-C Basismodul. Der Kreissportbund lädt zum Basismodul der Übungsleiterausbildung vom 14.08.-16.08. und vom 21.08.-22.08 in die Käthe-Kollwitz-Schule nach Marl ein. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Kreissportbundes www.ksb-re.de.

Für Rückfragen steht Herr Gerhardt vom Kreissportbund Recklinghausen e.V. unter der Rufnummer 02364 / 50 67 402 zur Verfügung.