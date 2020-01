Generalversammlung der Harmonie Lembeck

Der erste Vorsitzende Heiner Löchteken begrüßte am letzten Freitag die 37 Interessierten der Jahreshauptversammlung des Musikvereins der Harmonie Lembeck und blickte zugleich auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Aus musikalischer Sicht war sicherlich das Frühjahrskonzert ein Höhepunkt. Der Dirigent Helmut Zürrlein zeigte sich sehr zufrieden mit der Beteiligung bei 38 Auftritten im letzten Jahr. Er hob einzelne Auftritte – wie die Weihnachtsmesse – anerkennend hervor und möchte viel Lob den er von Zuhörer erhalten hat, an die Musiker weitergeben. Auch nannte Lukas Schmidt (Beisitzer der Jugend) in seinen Ausführungen, dass im letzten Jahr erstmalig zwei Projektorchester erfolgreich stattfanden.

Für die Probenbeteiligung 2019 erhält Stefanie Bösing den Wanderpokal für ihre Anwesenheit, Alexander Gedding muss sich seit einigen Jahren erstmalig den Wanderpokal mit Lennart Hürland teilen. Auch in diesem Jahr werden Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Heinrich Bahde erhält für seine rund 65 Jahre Mitgliedschaft eine Medaille. Für 40 Jahre werden Bernd Engelkamp und Werner Sondermann geehrt. Stefanie Harks, Martina Levölger und Klaus Sondermann erhalten eine Anstecknadel für 20 Jahre Mitgliedschaft. 10 Jahre im Verein sind Stefan Brinkmann und Jerome Große Dahlhaus.

Turnusgemäß schieden Jana Krampe und Hannah Kölnberger aus ihren Ämtern aus und erhielten viel Zuspruch für ihr Engagement. Neu in den Vorstand gewählt wurden Christin Evers (Beisitzer der Jugend) und Alicia Trockel (2. Kassiererin). Jana Krampe und Hannah Kölnberger werden die nächste Kassenprüfung vornehmen.

Am 29.02.2020 ab 18 Uhr findet das Glühweinkonzert des Hauptorchesters statt und das Konzert des Jugendorchesters steht gemeinsam mit dem Projektorchester am Sonntag den 10.05.2020 an. Beide Veranstaltungen sollen in geselliger Atmosphäre auf dem Heimathof stattfinden.