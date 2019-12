Der Hauptgewinn der Mr. Trucker Autotombola wurde im Autohaus Borgmann an den glücklichen Gewinner Mike Braunstein aus Deuten übergeben.

Norbert Holz, 1. Vorsitzender, Schatzmeister Dennis Woltsche sowie der Gründer und Ehrenvorsitzende des Vereins Hans Delsing übergaben den nagelneuen Opel-Corsa und wünschten Mike Braunstein allzeit gute Fahrt.

Das Gewinnlos hat Mike Braunstein im Kaktus in Hervest-Dorsten gekauft. Die Mr. Trucker Kinderhilfe weist darauf hin, dass für die nachfolgenden Losnummern die Preise noch nicht abgeholt worden sind. Losnummern: 3388, 0027, 9922, 13804 2684, 9855, 13404 und 1527 Die Gewinner mögen sich bitte per Mail melden mrtruckerkinderhilfe@web.de oder per Telefon (02362) 71784.

Text und Foto: Bludau