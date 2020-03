Die BiBi am See bietet für alle jungen Besucher "Vorlesen und mehr" mit Gitte Adamek an. Sie (63) war früher in einer KiTa tätig und liest am 24. März 2020 in der Zeit von 15.30 Uhr - 17:00 Uhr vor.

Zielgruppe sind Kinder ab 2 Jahren. Die begleitenden Mütter oder Väter können sich dann gerne ein Buch selbst ausleihen oder sich bei einer Tasse Kaffe entspannen. „Das Vorlesen fand im letzten Jahr eine sehr gute Resonanz, so dass wir es fortsetzen“, freut sich der Leiter der BiBi Olaf Herzfeld.

Gitte Adamek öffnet Türen und jeder taucht ein in das wohl kleinste Theater der Welt, das ideale Medium zum Präsentieren und Erzählen von Bildergeschichten. Anschließend wird mit den Kindern thematisch Passendes gebastelt. Weitere Termine sind: 26. Mai und der 30. Juni.