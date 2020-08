Seit 2003 feiert die Kirchengemeinde St. Matthäus in Wulfen in den Sommerferien sogenannte „Feldmessen“, das sind Open-Air-Gottesdienste an verschiedenen Orten in Wulfen.

In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie die Anzahl der „Feldmessen“ begrenzt. Am Sonntag dem 16.08.2020 lädt die Gemeinde um 10.00 Uhr zu einem Gottesdienst am Heimathaus am Rhönweg ein.

Herzlich sind auch all die eingeladen, die Bedenken haben, in geschlossenen Kirchenräumen zu singen.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.