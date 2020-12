Eine Löwenstarke Idee: Gutes tun und Freude schenken! Genau das macht jetzt die Löwen-Apotheke an der Recklinghäuser Straße 14 in der Dorstener Altstadt möglich.

Inhaberin Dr. Ulrike Welslau bietet zusammen mit ihrem Team bis zum 31. Dezember niedliche Stofflöwen an. Die flauschigen Kerlchen der Marke GUND sind gut verarbeitet und weisen eine hohe Qualität auf. Die Kunden bekommen die beliebten Schmusetiere mit den wilden Mähnen in der Löwen-Apotheke für 24 Löwentaler, oder auch für 12 Euro. Und das, solange der Vorrat reicht. Der gesamte Erlös dieser Aktion geht direkt an die Dorstener Tafel. "Ich stehe mit Herbert Rentmeister, dem Vorsitzenden der Tafel, in engem Kontakt", so Dr. Ulrike Welslau. "Daher kam uns die Idee mit den Schmuselöwen."

Die aktuelle Löwenaktion der Löwen-Apotheke ist nicht die erste Form der Unterstützung für die Dorstener Tafel: Im Laufe der Corona-Pandemie spendet Dr. Ulrike Welslau bereits 300 FFP2-Masken an die Tafel, die von Herbert Rentmeister und seinem engagierten Tafel-Team mit Freude angenommen und weitergegen wurden.