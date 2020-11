Dorsten/Essen. Zweimal im Monat dienstagsnachmittags treffen sie sich, die Frauen des Handarbeitskreises, um für den Oster- und Adventsbasar am Klinikum Essen schöne Handarbeiten wie Socken, Schals, Platzdeckchen, Taschen, liebevoll gestaltete Karten und Deko passend zur Jahreszeit anzufertigen. Zurzeit gilt für sie auch „Homeoffice“, und der Basar im Klinikum musste wegen Corona abgesagt werden.

Doch bald war eine gute Lösung gefunden: Die Geschäftsführer Tobias Hellerberg und Thomas Busch von der Florawelt stellten der Förderinitiative Stand und Platz in ihrem Geschäft zur Verfügung. Der Erlös der Aktion kommt der Förderinitiative Krebskranke an der Frauenklinik zugute, deren 1. Vorsitzende , Sibylle Marcin, ausführt: "Wir unterstützen die krebskranken Frauen vor allem mit psychosozialen Angeboten wir Yoga, Kursen zu gesunder Ernährung in Theorie und Praxis, Patientenseminaren, Reha-Sport bei Krebs, und auch dem Handarbeitskreis." Dieser bildete sich vor 3 Jahren nach einer Nähaktion von „Portkisschen“ für die Chemo-Ambulanz. Schnell war der Entschluss gefasst, sich weiterhin regelmäßig zu treffen, um Krebskranken Gutes zu tun. Die Handarbeitsgruppe freut sich sehr über zahlreiche Besucher – natürlich mit gebührendem Abstand.