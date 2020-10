Harmonie Lembeck ehrt langjährigen Jubilar

Die Blaskapelle „Harmonie Lembeck“ konnte in diesen Tagen ein langjähriges Mitglied ehren. Heinrich Bahde war im Alter von nur 20 Jahren einer der 19 Männer, die im Jahr 1955 nach kriegsbedingter Pause die Lembecker Blaskapelle neu gründeten.

Gehörte seine Leidenschaft zunächst dem Tenorhorn, so wechselte er später zur Tuba und war mit diesem Instrument bis 2012 ein festes Mitglied des Vereins.

Wenngleich er seitdem nicht mehr aktiv an Musikauftritten teilnahm, so blieb er dennoch weiterhin als Ehrenmitglied der Blaskapelle verbunden und konnte so in diesem Jahr auf eine 65-jährige Mitgliedschaft zurückblicken.

Zu seinem 86. Geburtstag wurde ihm deshalb als Dankeschön im Rahmen eines kleinen Ständchens eine Medaille für seine langjährige Zugehörigkeit zur „Harmonie“ überreicht.