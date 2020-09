Der Heimatverein Wulfen veranstaltet am Sonntag, 11. Oktober, eine Herbstwanderung durch die Wulfener Heide.

Die Wanderung startet um 11.00 Uhr am Heimathaus, Rhönweg 11, mit zwei Zwischenstopps und wird sie ca. 2,5 Stunden dauern. Kinder und Nichtmitglieder sind ebenfalls willkommen.

Beim ersten Stopp werden für die Teilnehmer ein Imbiss und Getränke angeboten. Beim zweiten Stopp wird Kaffee und Kuchen gereicht. Die Wanderung findet unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften statt. Es ist eine Mund-Nasenabdeckung mitzubringen. Für ausreichende Sitzgelegenheiten ist vor Ort gesorgt.

Zwecks Planung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldungen bitte am Samstag, 12. September, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der Provinzial-Geschäftsstelle Rommeswinkel & Huthmacher, Hervester Straße 21, Tel. (02369) 4117. Hierbei werden alle Anmeldungen bedacht und daher gilt nicht, wer zuerst kommt mahlt zuerst. Darüber hinaus ist bei der Anmeldung ein Kostenbeitrag für den Verzehr in Höhe von 5 Euro pro Person zu entrichten. Die Wertmarken erhält man bei der Anmeldung. Die Kosten für Getränke sind vor Ort zu entrichten.

Aufgrund der momentanen Corona-Situation muss dieses Jahr leider auf den Ausklang des Tages am Heimathaus verzichtet werden.