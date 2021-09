Unter Leitung des Graffiti-Künstlers und städtischen Streetworkers Joshua Hildebrandt (Begegnungszentrum „Das Leo“) wird an drei aufeinanderfolgenden Samstagen das Projekt „Graffiti-Arbeiten an der Hohen Brücke“ nach der langen Corona-Zeit jetzt in Angriff genommen.

Ein generationsübergreifendes Kunst-Projekt soll die Brücken-Flächen vor weiteren Verunzierungen und Schmierereien schützen und so die Aufenthaltsqualität der Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Form eines Graffitis steigern.

Die Brücke, die wesentlicher Bestandteil des Feldmärker Wappens und eine unverzichtbare Verbindung der beiden Feldmarken ist, soll darüber hinaus im Bewusstsein der Bürger weiter an Wert dazugewinnen. Ein weiteres Ziel ist die Förderung und Verstetigung eines Dialoges zwischen Schützenverein und Jugendlichen aus dem Programmgebiet „Wie machen Mitte“. Finanziert wird dieser Antrag des Schützenvereins Dorsten-Feldmark für eine künstlerische Aufwertung der Johannesbrücke aufgrund eines positiven Beschlusses der MITtekonferenz vom 7. Oktober 2010 und der Feststellung der Förderfähigkeit. Der Eigenanteil in Höhe von 298,00 € ist durch den Schützenverein gesichert.

Alle interessierten Bürger aus dem Programmgebiet sind eingeladen, am ersten Treffen, Samstag, 18. September 2021, Hohe Brücke, Brückenkopf Gelsenkirchener Straße, teilzunehmen und Ideen und Vorschläge mitzubringen.

Quelle: Stadtteilkonferenz BürgerRunde Feldmark / Dieter Dreckmann