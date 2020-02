Kinderkarneval ohne Umzug? Das geht, wie der Kinderkarneval Holsterhausen bewiesen hat. Bis in den späten Vormittag hatten die Organisatoren am Sonntag noch auf bessere Prognosen in den Wetter-Apps gehofft. Doch die Aussichten blieben düster: Regen und vor allem Sturm waren angesagt, machten alle Hoffnungen zunichte.

Andreas Kruse, der sonst die Moderation des Umzugs übernahm, kündigte keine Gruppen aus dem Dorf an. Die Absage des Umzugs war keine leichte Entscheidung. Aber letztlich steckte hinter der Organisation des Karnevalsumzugs auch Verantwortung für die Kinder und Besucher: „Sicherheit geht vor“, erklärte Stefanie Feller, Organisatorin des Kinderkarnevals Holsterhausen. So gaben sie und ihr Team über die sozialen Medien schweren Herzens bekannt, dass der Umzug entfällt. Erstmals nach 48 Jahren. „Wir hoffen, dass die Kinder nicht allzu traurig sind“, erklärte Stefanie Feller weiter.

Für viele war es dennoch kein Grund für „Schlecht-Wetter“-Stimmung. Mehr und mehr Kinder fanden sich mit ihren Eltern in der Gaststätte Adolf ein, wo sonst erst nach dem Umzug gefeiert wird.

Prinzessinnen und Elfen, Wikinger und Schäfchen, Abenteurer und Matrosen holten sich diesmal gleich zu Beginn ihren Berliner ab. Sie feierten im Trockenen unter einem Dach. Auch die klassischen Truppen schauten vorbei. Darunter der Schützenverein, das Blasorchester St. Antonius und der Spielmannszug. Zur Belustigung der Kinder kam das Duo mit Baurednerin Susanne und Mario Marko mit Jonglage und Zauberei vorbei. Schnell waren die Kinder mittendrin und machten mit, hatten Spaß und lachten.

Am Ende war die gute Laune zu Karneval gesichert – und die Organisatoren waren froh, dass es dennoch gut angenommen wurde. Zahlreiche Helfer waren im Hintergrund aktiv. Vom Kolpingverein über die KFD bis hin zur Feuerwehr und zum Ordnungsamt.

Text und Fotos: Marie-Therese Gewert