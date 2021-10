Luan steht stellvertretend für die vielen Jungkatzen, die derzeit im Tierheim aufwachsen und ihr erstes Zuhause suchen. Er kam mit seiner Mutter als Einzelkind ins Tierheim, ist kittentypisch sehr verspielt und hat allerlei Flausen im Kopf.

Unsere Jungkatzen leben gemeinsam im Katzenhaus und werden auch nicht in Einzelhaltung, sondern entweder zu Zweit oder zu einem bereits vorhandenen jungen Artgenossen vermittelt. Die Kleinen sind zum Teil mit ihren Müttern gefunden worden. Andere kamen ohne ihre Mutter zu uns und wurden teilweise auf Pflegestellen großgezogen. Alle gemeinsam sind sehr verspielt und haben nichts als Unsinn im Kopf. Die Kleinen werden sowohl in reine Wohnungshaltung, Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon, als auch (nach der Eingewöhnung und Kastration) in ein Zuhause mit Freigang vermittelt. Teilweise sind sie bereits kastriert.

Wenn Sie Fragen oder Interesse an unseren Jungkatzen haben, melden Sie sich gerne telefonisch (Tel.: 02362-76179) oder per E-Mail (tierheim-dorsten@gmx.de) im Tierheim Dorsten.