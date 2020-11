Für eine besondere Abwechslung sorgt derzeit Katharina Ammeling in der Kindertagesstätte St. Agatha an der Falkenstraße: Die Praktikantin spielt täglich für die Kleinen auf der Geige.

"Wir haben in diesen tristen Monaten das Glück in unserer Kindertagesstätte, dass wir die Praktikantin Katharina Ammeling hier haben, die uns täglich mit ihrem Geigenspiel erfreut", erklärt Marlies Hollender, Einrichtungsleitung der Kita St. Agatha.

Alle Kinder sitzen gebannt vor der Violinistin und lauschen der Musik von Katharina. Diese spielt unter anderem auch Musikstücke, die die Kinder erraten und auch mitsingen können.

Katharine überbrückt die Zeit in der Kita, bis ihre Ausreise nach Costa Rica genehmigt wird, wo sie einen internationalen jugendfreiwilligen Dienst antritt.Katharina war selbst vor 15 Jahren als Kind in der Kita St. Agatha. "Und wir freuen uns besonders, dass sie unsere Einrichtung jetzt als Praktikantin wieder ausgewählt hat", so Marlies Hollender. Aktuell werden Martinslieder im Freien gesungen und bald werden auch Advents- und Weihnachtslieder angestimmt.

Quelle: Kita St. Agatha an der Falkenstraße