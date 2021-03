Die Lembecker Bücherei wird in den kommenden Wochen aus dem Kirchenkeller an der Bahnhofstraße ausziehen und ihren Standort in das Pfarrheim St. Laurentius verlegen.



Das BüchereiTeam steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die Einrichtungsplanung der neuen Büchereiräumlichkeiten und den Umzug, damit diese demnächst wieder öffnen kann, sobald Corona es zulässt. Die ersten Umzugskartons sind bereits gepackt und warten darauf ins Pfarrheim gebracht zu werden. Dort wird die Bücherei, anders als am alten Standort, ebenerdig und gut erreichbar für alle Lembecker ihr Medienangebot präsentieren.

Der Ausleihservice der Bücherei wird aufgrund des Umzugs vom 7. bis zum 28. März 2021 ruhen. Weiterhin steht aber der Büchereiwagen im Eingangsbereich der Kirche zur Verfügung. Dort kann sich jeder täglich, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr Romane, Krimis, Kinderbücher, Zeitschriften oder Hörbücher aussuchen und gegen eine kleine Spende mitnehmen. Der Bücherwagen wird regelmäßig neu bestückt, so dass immer wieder Neues und Lesenswertes dazukommen. Das gespendete Geld wird für neue Medien eingesetzt, die dann demnächst in der neuen Bücherei im Lembecker Pfarrheim zur Verfügung stehen.