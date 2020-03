Kleiner Feigling kam zu uns, da er sich in seinem vorherigen Zuhause nicht mehr mit dem anderen Hahn vertragen hat. Nun sucht er seine eigene Hennengruppe, die er umsorgen und beschützen kann. Derzeit lebt er mit zwei Hennen zusammen, die er sehr aufmerksam bewacht.

Wir gaben ihm den Namen, da er auf Menschen eher schüchtern reagiert und bei jedem Geräusch aufgeregt davon läuft. Kleiner Feigling gehört zu der Sorte Hahn, die sich den ganzen Tag über bemerkbar macht und sich nicht an feste Uhrzeiten hält. Aufgrund dessen sollte er nicht in eine dicht besiedelte Nachbarschaft einziehen. Natürlich wird er nur mit Vertrag in ein schlachtfreies Zuhause vermittelt, wo er den Rest seines Lebens verbringen darf.

Bei Fragen oder Interesse an Feigling, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de im Tierheim melden.