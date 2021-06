Die Kolpingsfamile Holsterhausen bietet wie in den vielen Jahren vor Corona in diesem Jahr wieder eine Fahrt zum Europäischen Kunsthandwerkermarkt nach Aachen an. Die Fahrt findet am Samstag, 4. September 2021 statt.

Nicht nur Aussteller aus Aachen, sondern aus ganz Europa nutzen jährlich in Aachen die Gelegenheit um ihre Designstücke und ihr Kunsthandwerk zu präsentieren, die natürlich auch erworben werden können. Der gesamte Markt findet auf sieben Plätzen in der Aachener Innenstadt rund um Dom und Rathaus statt.

Ein besonderer Tipp ist das Designforum in der Aula Carolina, in der junge Handwerker ihre Objekte präsentieren.

Die Abfahrt erfolgt am 4.9.2021 um 8.00 Uhr von der Antoniuskirche in Holsterhausen aus. Rückkehr wird dort gegen 18.30 Uhr sein.

Anmeldungen nimmt gegen Entrichtung von 17,50 Euro Fahrgeld ab sofort Gerd Stollenwerk, Wennemarstraße 25 (Tel. 63348) entgegen.

Quelle: Kolpingsfamile Holsterhausen