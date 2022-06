Konzert des Jugend- und Projektorchesters Harmonie Lembeck

Am Freitag, den 24.06.2022 findet ab 18.00 Uhr das Konzert vom Projekt- und Jugendorchester der Harmonie Lembeck am Heimathof in Lembeck statt. Das Motto lautet passend zum Sommerferienbeginn „Ferien-Einklang“.

Da der Konzerttermin im Sommermonat Juni liegt, können sich die Zuschauer darauf freuen, dass das Konzert als ein Open-Air-Konzert durchgeführt wird. Der Eintritt ist frei und nebenbei gibt es Getränke und Gegrilltes.

Rund 20 Jugendliche aus dem Jugendorchester, 25 Kinder aus dem Projektorchester und natürlich die ganze Harmonie freuen sich auf einen gemeinsamen und musikalischen Sommerabend.