Seit mehr als 25 Jahren baut Gerd Stollenwerk mit einem Team von mittlerweile zwölf Helfern vor Weihnachten die schöne Krippenlandschaft in der St. Antonius-Pfarrkirche.

Die Landschaft besteht unter anderem aus mehreren, fünf bis sechs Meter hohen Fichten und Edeltannen, Ilex und Lebensbäumen.

"In den ersten Jahren war es kein Problem, im Umkreis der Antoniuskirche an diese Bäume und Sträucher zu gelangen", so Gerd Stollenberg zum Stadtspiegel. Stets waren Gemeindemitglieder und Bekannte bereit, die Bäume zu spenden. Diese wurden dann vom Krippenteam gefällt und abgeholt.

Nun wird es für die engagierten Krippenbauer in den letzten Jahren immer schwieriger, an geeignetes Baummaterial zu kommen. In den vergangenen drei Jahren wurden die Bäume sogar aus Wulfen nach Holsterhausen geholt.

Nun steht Anfang Dezember wieder der Aufbau der Landschaft an und Gerd Stollenwerk sucht mit seinem Team händeringend nach Tannen, Sträuchern und Bäumen, die sich für die Krippe eignen.

Alle Spender, das Krippenteam mit einer Baum- oder Pflanzenspende unterstützen möchten, erreichen Gerd Stollenberg in Holsterhausen unter Tel.: 02362/63348.