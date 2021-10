Asya ist eine zweijährige wunderschöne und große Kangal-Hündin.

Menschen gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen, freundlich und anhänglich.

Ein Zweithund, der ihr körperlich gewachsen ist, wäre eine gute Ergänzung für die junge Hündin. Katzen und kleinere Hunde sollten allerdings nicht in ihrem neuen Zuhause leben.

Seit März 2021 trainiert Asya sehr erfolgreich im Hundezentrum Zur Pipinsburg an ihrer Impulskontrolle, ihrer Orientierung am Menschen und an ihrer Leinenführigkeit. Asya ist es zudem gewohnt draußen einen Maulkorb zu tragen. Sie ist hochmotiviert und hat bereits sehr viel gelernt.

Nun ist sie bereit für ein neues Zuhause, indem weiter mit ihr gearbeitet wird.



Das Tierheim sucht für Asya ein Zuhause bei verantwortungsvollen und hundeerfahrenen Menschen. Ihr neues Zuhause sollte über ein ausreichend großes und sicher eingezäuntes Außengelände verfügen, da sich Asya rassetypisch gerne und viel draußen aufhält.

Bei Fragen oder Interesse an Asya melden Sie sich bitte per E-Mail (tierheim-dorsten@gmx.de) oder telefonisch (Tel. 02362-76179) an das Tierheim Dorsten.