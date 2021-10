Dorsten. Zu einer alljährlich wiederholenden Einführungsschulung trafen sich jetzt in der Grundschule St. Agatha am Nonnenkamp alle in 2020 und 2021 in MENTOR- Die Leselernhelfer Niederrhein e.V. neu eingetretenen ehrenamtlich tätigen MentorInnen, um sich von der für MENTOR- Bildungs-Coaching zuständigen Referentin, Silvia Sumpf, in die Kenntnisse und pädagogischen Möglichkeiten der Kinderlernhilfe und Kinderlesens einführen und schulen zu lassen.

MENTOR- Die Leselernhelfer Niederrhein e.V. betreut mit seinen 284 ehrenamtlich tätigen MentorInnen an über 35 Grundschulen Schulen im Kreis Wesel u. Dorsten über 400 Kinder mit Leselernschwächen nach dem 1:1 Prinzip: 1 Kind 1x/Woche 1 Sunde Lesen lernen. Die Kinder sollen ohne schulischen Lernzwang spielerisch mit dem Lesen vertraut, herangeführt und für das Lesen Lesebegeisterung entwickeln. Leider haben zwei Jahre Corona- Pandemie den Kindern große Lese- Defizite zugefügt, um deren Abstellung sich MENTOR mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern einsetzt.

Wollen Sie sich für ein solches Ehrenamt einsetzen, dann wenden Sie sich an den für MENTOR zuständigen Stadtkoordinator für Dorsten, Herrn Ernst-Georg Lohöfener Tel. 02362 26684 (ernst georg.lohoefener@unitybox.de) oder an den Vorsitzenden Herrn Thomas Matzke Tel. 0281 460 9510 (Mentor-Niederrhein@gmx.de).

Sie können sich auch im Internet über MENTOR informieren:

https://www.mentor-niederrhein.de , oder auch auf:

https://www.mentor-bundeverband.de